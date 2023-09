Maurer kündigt auch Vorschlag für freie Mieten an

Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kündigt bei der geplanten Eindämmung des Anstiegs der Mietpreise auch einen Vorschlag zur Einbeziehung freier Mieten an. Dieser Bereich sei zwar diffiziler als die geplante Mietpreisbremse im regulierten Sektor, so Maurer in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Aber: "Es gibt Möglichkeiten, das zu lösen." Zuletzt hatte sich auch ÖVP-Klubchef August Wöginger eine Einbeziehung vorstellen können - sofern dies rechtlich möglich sei.

BILD: SN/APA/ESTELLA BERGER/ESTELLA BERGE Maurer hält auch Bremse bei freien Mieten für möglich