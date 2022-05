Mehr als 200 Opfer suchten Hilfe nach Terroranschlag

Nach dem Terrorakt in der Wiener Innenstadt wurden nun neue Amtshaftungsklagen eingebracht, die Verfahren ziehen sich. Beim Terroropferfonds der Regierung geht es voran.

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt vom 2. November 2020 mit vier Toten und Dutzenden Verletzten stand diese Woche am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen eine weitere Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich am Programm. Geklagt haben die Eltern und der Bruder eines 21-Jährigen, den der islamistische Attentäter erschossen hatte.

Ob der Prozess aufgenommen wird, ist aber offen. Denn wie die APA berichtete, will das Gericht erst prüfen, ob der Zivilrechtsweg auch der richtige ist. Die Kläger ...