Nichtsdestotrotz liegt Österreich gemessen an der Bevölkerungsgröße über dem EU-Schnitt.

2019 ist die Zahl der Asylanträge in Europa erstmals seit der Flüchtlings- und Migrationskrise 2015 mit ihren 1,4 Millionen Asylansuchen wieder gestiegen. Nicht so in Österreich. Hier ging es mit den Antragszahlen das vierte Jahr in Folge bergab, wenn auch ...