Der Rechnungshof nimmt die Casino-Affäre zum Anlass, um eine alte Forderung zu erneuern: Man will Unternehmen ab einem Staatsanteil von 25 Prozent prüfen. Warum das heikel ist.

Am schnellsten waren die Pinken. Schon in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats brachten die Neos eine Reihe von Gesetzesanträgen ein, die in Sachen Parteienfinanzen mehr Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof (RH) bringen sollen. In der Sondersitzung zur Casino-Affäre kommenden ...