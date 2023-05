Mehr Weiterbildung für Islamunterricht

An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems soll es ab dem Schuljahr 2024/25 Weiterbildungen in Schulseelsorge und Sonderpädagogik für muslimische Religionslehrer geben. "Bis jetzt machen die Lehrer das autodidakt und wurden in diese Richtung nie ausgebildet", sagte Elif Medeni, Institutsleiterin für Islamische Religion an der KPH gegenüber der APA.

