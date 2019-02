Mehrerau-Abt für Debatte über Frauenpriestertum und Zölibat

Der Abt der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau in Bregenz, Vinzenz Wohlwend, hat sich für eine offene Debatte über Frauenpriestertum und Zölibat ausgesprochen. Die katholische Kirche dürfe sich nicht mehr sträuben, Fragen zu stellen, die an oberster Stelle nicht gerne gehört werden, sagte er in der "Wiener Zeitung". Viele Glaubensbotschafter seien heute schon Frauen.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Vinzenz Wohlwend sieht die Situation realistisch