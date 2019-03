Rund 6.000 Menschen haben am Samstag nach Polizeiangaben an der Demonstration "#aufstehn gegen Rassismus" in Wien teilgenommen. Zwischenfälle gab es keine, hieß es auf APA-Anfrage. Die Wiener Linien vermeldeten Verkehrsbehinderungen. Zur Demo hatte die Plattform für eine menschliche Asylpolitik anlässlich des UN-Tages gegen Rassismus aufgerufen. Sie sprach auf Twitter von über 12.000 Teilnehmern.

Quelle: APA