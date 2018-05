"Mei Wien is ned deppat" - die 8 besten Sprüche des Michael Häupl

Fast 24 Jahre lang war Michael Häupl Wiener Bürgermeister. Neben seinem politischen Vermächtnis bleiben vor allem seine Sager in Erinnerung. Ein Best Of.

"Das einzig Grüne, das ich mag, ist der Grüne Veltliner." Wiens Bürgermeister im Herbst 2016. "Mei Wien is ned deppert." Häupl kommentiert das relativ gute Wien-Ergebnis der SPÖ bei den Nationalratswahlen 2017. "Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, kann ich Dienstagnachmittag heimgehen." Der Wiener Bürgermeister äußert sich 2015 provokant zum Thema Lehrerarbeitszeiten.

"Offen gesagt und wienerisch gesagt, das ist mir wurscht." Häupl über parteiinterne Kritiker.

"Wahlkampf ist Zeit fokussierter Unintelligenz." Der Wiener Bürgermeister kommentiert im Jahr 2005 den Wien-Wahlkampf.

"Ein Wahlkampf ist kein Elmayer-Tanzkurs." Diesmal analysiert Häupl analysiert den Nationalratswahlkampf 2017. "Man bringe den Spritzwein!" Der Wiener Bürgermeister will am 15. November 2010 das Koalitionsabkommen mit den Grünen feiern.

"Ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber es gibt ein Leben nach der Politik." Häupl denkt an die Zeit nach seinem Rücktritt.



