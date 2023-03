Meinl-Reisinger gibt nach Kärnten-Wahl nicht auf

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigt sich trotz des schwachen Abschneidens ihrer Partei bei der Landtagswahl in Kärnten unverdrossen. Zwar sei das Ergebnis enttäuschend, man befinde sich aber am Beginn eines Weges, sagte sie am Dienstag anlässlich des NEOS-Bundesvorstands im Gespräch mit der APA. Wichtig sei nun, den Strukturaufbau in Kärnten mit Konsequenz voranzutreiben. Auf Distanz ging sie zur deutschen FDP.

BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Dranbleiben trotz Enttäuschung: Meinl-Reisinger mit Juvan