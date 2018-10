Meinl-Reisinger plädiert für Tatbestand "psychische Gewalt"

In der Debatte um die Bekämpfung von Hass im Netz spricht sich NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger für die Verankerung eines Tatbestands "psychische Gewalt" aus, und zwar entweder im Strafrecht oder im Verwaltungsstrafrecht. "Wir müssen hier ein Signal setzen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist", sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Es gehe um ein Signal, "dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist"