Meinl-Reisinger von Kocher-Bestellung begeistert

Die NEOS begrüßen den neuen Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) geradezu euphorisch. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erhofft sich durch seine Bestellung einen Kurswechsel der türkis-grünen Bundesregierung zu echter Expertise in ihre Reihen. Anlässlich der NEOS-Jahresauftaktklausur nannte sie in einer Pressekonferenz am Dienstag auch die Arbeitsschwerpunkte ihrer Fraktion für 2021. Wenig überraschend soll es um Transparenz, Bildung und die Wirtschaft gehen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Meinl-Reisinger rühmt Kochers Expertise