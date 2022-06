Meinl-Reisinger wünscht sich ÖVP in Opposition

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger will "als Staatsbürgerin" die ÖVP in Opposition schicken. Wie sie am Samstag in mehreren Interviews anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Partei ausführte, solle die Volkspartei dort Demut lernen. Als Parteitaktikerin fände sie es hingegen "besser, die zerbröseln nicht ganz und ich kann mir aussuchen, mit wem ich koaliere", sagte sie in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Meinl-Reisinger mit "gestalterischem Führungsanspruch"