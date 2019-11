Meischberger ortet persönliche Rache bei Zeugen

Der Zweitangeklagte im Grasser-Prozess, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischbeger, hat am Mittwoch in einem fast zweistündigen Vortrag zu bisher im Prozess einvernommenen Zeugen Stellung genommen. Darin unterstellte er den Belastungszeugen persönliche Motive für ihre Aussagen. Auch die Staatsanwaltschaft und die Medien griff Meischberger am 124. Verhandlungstag wieder frontal an.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Angeklagte Walter Meischberger