Meloni kommt am Samstag zu Europa-Forum Wachau

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kommt Ende der Woche nach Österreich. Meloni werde auf Einladung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag beim Europa-Forum Wachau teilnehmen, teilte das Bundeskanzleramt am Montag mit. Neben Meloni nimmt auch der bulgarische Präsident Rumen Radew sowie EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) am Samstag an der von der ÖVP organisierten Veranstaltung auf Stift Göttweig teil.

Italiens Regierungschefin Meloni kommt nach Österreich