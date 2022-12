Sozialminister: 100 Millionen Euro für Persönliche Assistenz

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellte am Dienstag ein Pilotprojekt für Menschen mit Behinderung vor. Herzstück ist die Ausweitung der Persönlichen Assistenz.

Für Menschen mit Behinderung ist das mit Sicherheit ein Meilenstein: Die Persönliche Assistenz wird aufgrund der UN-Konvention neu geregelt - und dafür mehr Geld in die Hand genommen. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sagte: "Die persönliche Assistenz ist für Menschen mit Behinderung wesentlich, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ihr Leben eigenständig zu gestalten." Das komplizierte System werde radikal vereinfacht und eine einheitliche Förderrichtlinie geschaffen. Künftig würden nicht mehr nur Menschen mit körperlichen Behinderungen unterstützt, sondern auch Menschen mit psychischen oder intellektuellen Erkrankungen. "Zudem gibt es eine rechtliche Absicherung der Assistenten und Assistentinnen, es werden normale Anstellungsverhältnisse werden." One-Stop-Shop für Persönliche Assistenz ist seinen Worten nach die Devise. Ein Pilotprojekt startet in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. 100 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen, aufgeteilt auf die nächsten zwei Jahre. "Wir erfüllen damit einen jahrzehntelangen Wunsch", sagte Sozialminister Rauch.

Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenbeirates, freut sich über den Schritt, allerdings müsse schnell eine bundeseinheitliche Regelung kommen, denn derzeit sei das Pilotprojekt nur auf drei Bundesländer beschränkt. "Alle Menschen mit Behinderung in Österreich sollten davon profitieren." Es gehe darum, ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung sicherzustellen.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger betont, dieses Pilotprojekt für Persönliche Assistenz sei ein Beweis, dass diese Bundesregierung ihre wichtigen Punkte in der Sozialpolitik sukzessive abarbeite. "Es ist wichtig, dass wir die Persönliche Assistenz ausweiten, sie wird bedarfsgerechter, einheitlicher und flexibler ausgestattet." Der Bund schaffe die Rahmenbedingungen - ein "One stop shop" - die Bundesländer müssten das aber auch annehmen.

Bernadette Feuerstein vom Verein Selbstbestimmt Leben Österreich ergänzte: "Wir sind sehr beeindruckt, dass unsere jahrzehntelange Forderung nun Gestalt annimmt." Sie hoffe, dass die anderen Bundesländer bald nachziehen würden, vor allem in Wien sei es notwendig, wo die Situation bei der Personellen Assistenz sehr prekär sei. Einen Zeitplan nannte Johannes Rauch nicht, aber er sei sich sicher, dass dieses Pilotprojekt Schule machen werde und sich die anderen Bundesländer auch bald beteiligen würden. Eine Nivellierung nach unten werde es nicht geben, versicherte der Sozialminister.