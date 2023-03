Menschenrechte in Österreich für Amnesty "am Wendepunkt"

Amnesty International (AI) sieht die Menschenrechte in Österreich "am Wendepunkt". Die Menschenrechtsorganisation verweist in ihrem Jahresbericht 2022/23 auf teils "unmenschliche Bedingungen" bei der Unterbringung von Asylsuchenden und unzureichende Sozialleistungen in manchen Bundesländern. Außerdem ortet man "einen besorgniserregenden Trend, dass manche Politiker*innen in Österreich die Menschenrechte immer häufiger nicht anerkennen und in Frage stellen."

BILD: SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU AI-Österreich-Geschäftsführerin Annemarie Schlack (Archivbild)