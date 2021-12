Menschenrechts-Liga "geniert" sich für Flüchtlingspolitik

Scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik der Regierung übte am Freitag die Liga für Menschenrechte: Es sei "wirklich eine Schande, wir müssen uns dafür genieren", sagte Präsidentin Barbara Helige angesichts der Tatsache, dass sich Österreich nicht an der EU-Initiative zur Aufnahme besonders schutzwürdiger afghanischer Menschen beteiligt. Heide Schmidt pochte bei der Präsentation des Menschenrechtsbefundes auf wirksame Maßnahmen gegen Korruption.

SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR Appell zur Aufnahme afghanischer Flüchtlinge