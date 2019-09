Michael Häupl nun auch Ehrenbürger von Wien

Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, der am Samstag seinen 70. Geburtstag begeht, ist nun auch Ehrenbürger von Wien. Amtsnachfolger Michael Ludwig (SPÖ) überreichte dem Jubilar am Freitag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Urkunde. Auch auf einer Tafel vor dem Stadtsenatssitzungssaal ist Häupls Name nun vermerkt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Häupl ist mit 70 noch ein recht "junger" Ehrenbürger von Wien