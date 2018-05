Michael Häupl sagt endgültig "Ciao"

Es war zwar noch nicht ganz Dienstagmittag, aber beinahe: Am Vormittag hat sich Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) vor einem großen Kreis Journalisten offiziell verabschiedet. Schließlich übergibt der Stadtchef am Donnerstag nach fast 24 Jahren sein Amt endgültig an Michael Ludwig (SPÖ). Dieser sowie sein neues Team müssen im Gemeinderat in einem wohl stundenlangen Prozedere gewählt werden.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT