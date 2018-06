Michael Ludwig übernahm Städtebund-Führung von Michael Häupl

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat am Donnerstag beim 68. Städtetag in Feldkirch auch die Führung des Österreichischen Städtebunds von Michael Häupl (beide SPÖ) übernommen. Ludwig wurde von den Delegierten einstimmig als Nachfolger von Häupl bestimmt, der seinerseits 1995 in die Fußstapfen von Helmut Zilk getreten war. Häupl wurde die Ehrenmitgliedschaft des Städtebunds verliehen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Einstimmiger Beschluss in der Vollversammlung