Michael Ludwig vor der Wiederwahl: Brot, Spiele und ein wenig Ärger mit den Grünbewegten

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dem im Rekordtempo die Einigung seiner Landespartei gelang, lässt sich neuerlich zum Wiener SPÖ-Chef küren.

Wäre die Wiener SPÖ ein Schiff, wäre sie ein Containerfrachter. Unbeweglich, solide, widerstandsfähig gegen drehende Winde und Strömungen, und in den Containern ist für jeden Wiener und jede Wienerin etwas drin. Oder, wie es gleich im ersten Satz des Website-Eintrags heißt, in dem die Partei über ihren Landesparteitag am Samstag informiert: "Seit über 100 Jahren stehen wir als Wiener Sozialdemokratie für unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität." Diesem Credo konnten weder Corona noch Krieg noch der Verlust des Kanzlersessels ...