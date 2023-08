"Migration & Integration 2023" - Raab will, dass Zuwanderer tatsächlich Deutsch lernen

Die Zuwanderung aus Drittstaaten nach Österreich passiert vor allem über die Asylschiene, nur zu einem Bruchteil über die Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte, die dringend gebraucht würden. Gleichzeitig wird bei jenen, denen der Schutzstatus zuerkannt wird - in erster Linie Syrer und Afghanen - das Bildungsniveau immer bescheidener, wie sich spätestens bei den verpflichtenden Deutschkursen zeigt. 2022 hatten bereits 70 Prozent der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer Alphabetisierungsbedarf (unter den Syrern waren es sogar fast 80 Prozent), die Hälfte von ihnen konnte auch in der Muttersprache weder schreiben noch lesen.

Das sind einige Ergebnisse aus dem neuesten Integrationsbericht, der die Entwicklung im vergangenen Jahr abbildet und wie immer eine Fundgrube für Daten und Fakten zum Thema Migration und Integration ist. 2022 war für Österreich nicht nur wegen stark anschwellender Flucht- und Migrationsströme, sondern auch wegen der Zehntausenden Kriegsvertriebenen aus der Ukraine ein besonderes Jahr.

Der Druck Deutsch zu lernen und einer Arbeit nachzugehen soll erhöht werden

Dass es einen Zusammenhang zwischen dem gut ausgebauten österreichischen Sozialwesen und der - im Gegensatz zu anderen EU-Ländern - im vergangenen Jahr besonders hohen Zahl an Asylbewerbern gibt, ist für Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) augenfällig. Deshalb will sie den Druck, Deutsch zu lernen und einer Arbeit nachzugehen, erhöhen. Konkret schwebt ihr vor, die derzeit geltende Teilnahmepflicht an Deutschkursen um die Pflicht zu ergänzen, in einem bestimmten Zeitraum auch "ein gewisses Sprachniveau" zu erreichen. Andernfalls solle sanktioniert werden, beispielsweise durch die Kürzung der Sozialhilfe (derzeit 1054 Euro für Alleinlebende) oder durch die Einführung von Prüfungsgebühren, die mit jedem Antreten höher werden.

Wie Raab sagte, halte sie es "gerade bei der derzeitigen Arbeitsmarktsituation" mit mehr als 200.000 offenen Stellen "für inakzeptabel", dass viele trotz zahlreicher Kurse den Sprung in die Arbeitswelt nicht schaffen und stattdessen "in einer Endloskursschleife" hängen.

Von der Opposition kam geballte Kritik

Einmal mehr betonte die Integrationsministerin, dass es der ÖVP ein Anliegen sei, den Zuzug ins Sozialsystem zu bremsen, indem es nach dänischem Vorbild erst nach einer gewissen Aufenthaltszeit - gedacht wird an fünf Jahre - den Anspruch auf Sozialleistungen in voller Höhe geben solle.

Von der Opposition kam geballte Kritik. SPÖ, FPÖ und Neos wiesen darauf hin, dass die ÖVP seit zehn Jahren das Integrationsressort führe, überfällige Zuwanderungs- und Arbeitsmarktreformen aber nicht durchgeführt habe.