Migration und Verkehr dominieren im blauen Wien-Wahlprogramm

"Wien braucht eine starke FPÖ" - Diese Feststellung prangt am Cover des blauen Wahlprogramms für die Wien-Wahl im Oktober, das am Freitag präsentiert wurde. Blättert man um, wird man vor allem mit Migrations- und Verkehrsthemen konfrontiert. Der neue Obmann Dominik Nepp sieht seine Partei als "einziges Gegengewicht" in Wien. Er prophezeite heute einen "enormen Wahlerfolg der FPÖ".

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Nepp prophezeit "enormen Wahlerfolg"