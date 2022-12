Mikl-Leitner-Appell: Porzellan nicht zerschlagen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat am Dienstag bei der Präsentation der ÖVP-Landesliste für die niederösterreichische Landtagswahl am 29. Jänner als Spitzenkandidatin an alle Parteien im Bundesland appelliert: "Zerschlagen wir nicht das Porzellan, das wir nachher nicht mehr kitten können. Zerstören wir nicht die Vertrauensbasis, die wir in den letzten Jahren aufgebaut und gelebt haben." Die ÖVP wird am 9. Jänner in St. Pölten ihren offiziellen Wahlkampfauftakt begehen.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Mikl-Leitner präsentiert ÖVP-Landesliste für NÖ-Wahl