Mikl-Leitner: "Dürfen nicht die Zuversicht verlieren"

Als einen Charaktertest hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Corona-Pandemie am Sonntag in einem Statement anlässlich des Landesfeiertages bezeichnet. Im Bundesland finde man "alle Voraussetzungen vor", um diese Prüfung zu bestehen. "Wir brauchen in diesen Tagen Vorsicht. Aber wir dürfen auch nicht die Zuversicht verlieren. Denn nur mit Zuversicht können wir gestärkt in die Zukunft gehen", fügte die Landeschefin hinzu.

SN/APA/HANS PUNZ Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner