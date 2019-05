Mikl-Leitner hält an Zusammenarbeit mit FPÖ in NÖ fest

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) will weiter an der Kooperation mit der FPÖ in der Landesregierung festhalten. Die Übereinkommen mit den Freiheitlichen und der SPÖ würden "Schritt für Schritt abgearbeitet", sagte die ÖVP-Politikerin am Dienstag. Die niederösterreichischen Grünen hatten davor ein Ende des Arbeitsübereinkommens mit der FPÖ gefordert.

