Mikl-Leitner hebt Donau-Uni-Relevanz bei Jubiläum hervor

Anlässlich des Festaktes im Auditorium in Grafenegg zum 25-jährigen Bestehen der Donau-Universität Krems hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag die internationale Relevanz der Hochschule hervorgehoben. Die Einrichtung habe eine "bildungspolitische Lücke in Europa geschlossen", erklärte sie. Die "Signalwirkung" gehe über die Grenzen Österreichs und Europas hinaus und beweise, dass Forschung auf Weltniveau auch im ländlichen Raum möglich sei.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Mikl-Leitner: "Bildungspolitische Lücke in Europa geschlossen"