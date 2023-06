Mikl-Leitner: ÖVP NÖ will "mehr Kante zeigen"

Die ÖVP Niederösterreich will laut Landesobfrau Johanna Mikl-Leitner "mehr Kante zeigen gegenüber Idealisten und Träumern" und gegen mehr Kontrolle und Regulative auftreten. Niederösterreich soll "Vorbildland mit Hausverstand" und "Spitzenreiter in Europa" werden, sagte die Landeshauptfrau am Mittwoch vor Journalisten. Die seit rund 100 Tagen bestehende Zusammenarbeit mit der FPÖ in der Landesregierung verlaufe "reibungslos" und "konstruktiv".

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Mikl-Leitner will ein Niederösterreich mit 'Hausverstand'