Mikl-Leitner fordert mehr Tempo bei Energiekostenzuschuss

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fordert von der Bundesregierung mehr Tempo beim Energiekostenzuschuss 2 und hält an ihrer Forderung nach einem Verzicht auf die Erhöhung der CO2-Steuer fest. Das Bremsen der Grünen beim Energiekostenzuschuss sei "grob fahrlässig", kritisierte Mikl-Leitner am Montagabend beim Business-Talk von Thomas Prantners Beratungsagentur C3. Scharfe Kritik übte sie an der Finanzmarktaufsicht (FMA) wegen der Kreditvergaberegeln.

