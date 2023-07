Mikl-Leitner will Geld für Betriebe

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Donnerstag rasche Energiehilfen für Betriebe gefordert. Adressat ist die türkis-grüne Bundesregierung, die hier nach Meinung der Landeschefin "endlich in die Gänge kommen" müsse. Es gebe eine "toxische Mischung aus hohen Energiekosten und Zinsen". Betriebe würden zeitnah Haftungen benötigen, um die Zahlungsfähigkeit zu erhalten, betonte Mikl-Leitner in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

BILD: SN/APA/NLK/PFEIFFER Mikl-Leitner drängt den Bund