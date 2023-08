Mikl-Leitner will schärfere Strafen für "Klimakleber"

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Mittwoch in einem Brief an Justizministerin Alma Zadić (Grüne) erneut deutlich schärfere Strafen für "Klimakleber" gefordert. Hohe Strafen sollen abschreckend wirken und "können andere Chaotinnen und Chaoten schließlich davon abhalten, solche Aktionen nachzumachen", hieß es in dem Schreiben. Der ÖVP-Vorschlag sieht bis zu drei Monate Haft vor, wenn Einsatzfahrzeuge blockiert und damit andere gefährdet werden.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Mikl-Leitner fordert schärfere Strafen für Klimaaktivisten