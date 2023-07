Mikl-Leitner will "schweigender Mehrheit" Stimme geben

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont in der von ihr ausgelösten Debatte um "Normaldenkende": "Ich habe nie in 'normal' und 'abnormal' eingeteilt. Das politische Gegenteil von 'normal' ist 'radikal'." Die VPNÖ-Chefin will "der breiten, schweigenden Mehrheit der Bevölkerung eine kräftige Stimme geben", sagte sie im APA-Interview. Ihre Zwischenbilanz nach vier Monaten Schwarz-Blau im Land: "Die Zusammenarbeit läuft professionell und friktionsfrei."

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) will Politik für die 'breite Mehrheit' machen