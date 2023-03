Mikl-Leitner zur Angelobung bei Van der Bellen

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird Freitagmittag neuerlich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Donnerstag ist sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags in St. Pölten mit 24 von 41 gültigen Stimmen im Amt bestätigt worden. ÖVP und FPÖ haben sich in der Landesregierung auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt, das auch auf Kritik stößt.

Mikl-Leitner war auch 2018 bei Van der Bellen