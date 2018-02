Milderungsgrund: Es war 0.26 Uhr am Faschingsdienstag

Standpunkt SN

ANDREAS KOLLER

Schlaglichter der vergangenen Wochen: Der voraussichtlich neue Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Norbert Steger, wünscht sich "botmäßige" Journalistenfragen. FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein attackiert namentlich einzelne Journalisten. FPÖ-Infstrastrukturminister Norbert Hofer will die ORF-Gebühren abschaffen, weil er in einem Bericht über den Transitgipfel nicht vorgekommen ist. Und jetzt, wie auf unserer Medienseite nachzulesen ist: Vizekanzler Heinz-Christian Strache postet ein Bild des ORF-Anchorman Armin Wolf und schreibt, neben anderen klagbaren Unfreundlichkeiten, dazu: "Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden." Leilei! Als Milderungsgrund mag gelten, dass Strache seine Meldung um 0.26 Uhr zwischen Rosenmontag und Faschingsdienstag absetzte. Doch auch im Zustand taumeligster Faschingsseligkeit sollte der Vizekanzler der Republik wissen, welche Fettnäpfchenhüpferei gerade noch angängig ist und welche nicht. Unter die zweite Kategorie fällt der Versuch, als Regierungspolitiker das größte Medienunternehmen des Landes sturmreif schießen zu wollen.