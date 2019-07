Militärbischof übernimmt Führung von Diözese Gurk-Klagenfurt

Militärbischof Werner Freistetter hat am Montag seine Aufgabe als apostolischer Administrator in der Diözese Gurk-Klagenfurt mit einem Besuch in Kärnten übernommen. Auf Weisung Roms löst Freistetter den vom Domkapitel gewählten Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger ab, der die Kirche in Kärnten seit dem Wechsel von Bischof Alois Schwarz nach St. Pölten vor genau einem Jahr leitete.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Freistetter ist nun apostolischer Administrator in der Diözese