Milliarde für Pensionisten löst neben Freude auch Kritik aus

Die Pensionen steigen um 1,8 Prozent. Das löst Begeisterung bei den Seniorenvertretern und Kopfschmerzen beim Ökonomen aus.

Ingrid Korosec, Vorsitzende des ÖVP-Seniorenbundes, zeigt sich erfreut über die "besondere Wertschätzung der älteren Generation". Peter Kostelka, Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, freut sich, dass die "Kaufkraft der Pensionisten gesichert" sei. Und auch die Caritas äußerte sich am Sonntag positiv. Nur Franz Schellhorn, Direktor der liberalen Denkfabrik Agenda Austria, will nicht in das Konzert der Begeisterung einstimmen: "Das alles wird auf Pump finanziert", sagt er auf SN-Anfrage.

