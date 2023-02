"Millionärssteuer" klingt gut, hat aber ihre Tücken

Sollen zur Finanzierung der Krisenkosten a) die Pensionisten, b) die Mehrwertsteuerzahler oder c) die Millionäre herangezogen werden? Ungefähr so lautete die Frage, die Ifes im Auftrag der Angestelltengewerkschaft (GPA) der Bevölkerung vorlegte. Wenig erstaunlich sprachen sich die meisten Befragten für c) aus. Daher also: "Millionärssteuern jetzt!", lautet der Schlachtruf der GPA. Millionär ist bereits, wer mit seiner Familie ein (vielleicht schon vor Generationen erworbenes) Haus dieser Preisklasse bewohnt. Dazu einige Anmerkungen: Aufgabe der Gewerkschaft ist es, die Nichtwohlhabenden wohlhabender zu machen. ...