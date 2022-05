Millionen für ÖVP-Seniorenbund: NEOS machen weiter Druck

Die NEOS wollen in der Affäre um den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund, der aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" fast zwei Millionen Euro Corona-Hilfen kassiert hat, nicht locker lassen. Der stellvertretende Klubobmann Niki Scherak kündigte eine weitere parlamentarische Anfrage an, um herauszufinden, ob in den anderen acht Bundesländern Ähnliches passiert ist.

SN/stockadobe Wurden die Förderungen zu Unrecht bezogen?