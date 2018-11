Minderheiten wachsen - aber nicht rapide

Weiß, deutschsprachig, christlich? Bleibt Österreich "österreichisch"? Ein Blick auf die Prognosen, wie sich die Zahl der Migranten und Muslime in kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte.

Eine Antwort vorweg: Österreich ist in den vergangenen Jahren bunter, also multiethnischer und multireligiöser geworden. Und: Dieser Trend dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit anhalten - wobei die Intensität zukünftiger Zuwanderung natürlich die wesentlichste Variable darstellt. Das geht aus Daten der Statistik Austria und des Integrationsfonds hervor.

Tatsache ist, dass es praktisch nur von der Einwanderung abhängt, ob Österreichs Bevölkerung in Zukunft wächst oder schrumpft. Die Statistik Austria hat etwa drei Szenarien parat - je nachdem, wie viele Menschen neu ins Land kommen. Demnach könnte die Republik in 80 Jahren 10,5 Millionen Einwohner haben. Oder nur noch 6,5 Millionen, wenn es hieße: "Grenzen dicht". Dass die Realität irgendwo dazwischenliegen dürfte, ist offensichtlich.

Wie aber wird sich unsere Gesellschaft zusammensetzen? Aktuell haben bereits 1,9 Millionen Menschen "Migrationshintergrund" - das heißt: Sie selbst oder ein Elternteil wurden im Ausland geboren. Menschen mit ausländischen Großeltern zählen statistisch zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Der Anteil jener mit Migrationshintergrund dürfte jedenfalls steigen. Schon allein deswegen, weil bereits jetzt die Zahl der "Eingesessenen" jährlich um gut 8000 sinkt, das liegt an deren niedriger Kinderzahl. Bewohner mit Migrationshintergrund werden jedoch um rund 15.000 mehr - ihre Geburtenrate liegt um gut die Hälfte höher. Wobei sie mit jeder Generation, die eine Familie in Österreich lebt, geringer wird und sich schließlich ganz den "Alt-Österreichern" anpasst.

Trotzdem: Frauen aus dem früheren Jugoslawien bekamen zuletzt rund 2,05 Kinder, jene aus der Türkei 2,37 und Frauen von außerhalb Europas 2,48 Kinder. Im Inland geborene Frauen bekamen dagegen im Schnitt nur 1,41 Kinder. Dazu kommt, dass Österreichs Migranten jünger als seine Einheimischen sind: Ihre Sterberate liegt nur bei einem Drittel.

Wie geht es also in Zukunft weiter? Bleibt man bei einem "mittleren Szenario", sowohl was Zuwanderung als auch was Kinderzahlen betrifft, ergibt sich folgendes Bild: Die Zahl der Menschen ohne Migrationshintergrund bleibt annähernd gleich; sie nimmt lediglich um 150.ooo auf 7,28 Millionen zu. Deutlich ansteigen wird in dieser Variante dagegen die Zahl der Bewohner, die im Ausland geboren wurden - und zwar von 1,625 Millionen auf 2,49 Millionen. Das ist ein Zuwachs um 53 Prozent.

Sollte Österreich Einwanderer sehr offensiv ansprechen und großzügig mit Aufenthaltstiteln ausstatten, sähe es so aus: 2060 wären 7,6 Millionen Menschen in Österreich geboren, 3,2 Millionen im Ausland. Dann wäre fast jeder dritte Bewohner in einem anderen Staat zur Welt gekommen. Wobei freilich anzumerken ist, dass diese hohe Zuwanderungsvariante politisch (zumindest momentan) keineswegs verfolgt wird - im Gegenteil. Auch deutet wenig darauf hin, dass Österreich seine Einwanderungspolitik in Zukunft liberalisieren könnte.

Sollte das Gegenteil zutreffen, also Zuwanderung stark eingeschränkt werden, hieße das: Im Jahr 2060 gäbe es noch 6,8 Mill. im Inland Geborene und 1,8 Mill. im Ausland Geborene.

Stärker von "Ausländern" geprägt wäre Österreich in Zukunft also in fast jedem Fall - die im Inland Geborenen blieben aber immer deutlich in der Überzahl.

So weit zum ethnischen Aspekt; nun zum Religiösen. Deutlich steigend ist auch die Zahl der Muslime in Österreich. Sie dürfte im Jahr 2001 rund 350.000 betragen haben, heute geht man von der doppelten Zahl aus. Das entspricht acht Prozent der Bevölkerung; Anfang der 80er-Jahre war es weniger als ein Prozent. Dem stehen mehr als fünf Millionen Katholiken und rund 300.000 Protestanten gegenüber. Und: Die Zahl der Konfessionslosen ist etwa doppelt so hoch wie jene der Muslime.

Zur Zukunft: Prognosen des Integrationsfonds beziehen sich hier auf das Jahr 2046, ebenso in unterschiedlichen Szenarien. Als wahrscheinlich gilt, dass der Anteil an Katholiken binnen 30 Jahren auf 42 bis 47 Prozent sinkt. Muslime könnten dann 12 bis 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, würden also deutlich in der Minderheit bleiben. Übrigens auch gegenüber den Nichtgläubigen, die fast jeden dritten Bürger stellen könnten.

Noch einmal anders die Lage in Wien. Dort könnte in 30 Jahren nur jeder vierte Einwohner katholisch sein - und ebenso viele muslimisch. Ebenso gleich groß wäre dann die Gruppe der Konfessionslosen. Wobei hier Migration, Fruchtbarkeit einzelner Gruppen und die Geschwindigkeit der Säkularisierung vor allem von Muslimen Unsicherheiten sind. Hindus, Buddhisten oder Sikhs, global bedeutende Gemeinschaften, dürften in Österreich auch in Zukunft keine Rolle spielen. Denn es findet kaum Migration aus Ländern statt, wo diese Religionen verbreitet sind.