Mindestsicherung am Mittwoch im Ministerrat

Die neue Sozialhilfe, die die bisher unterschiedlich in den Bundesländern geregelte Mindestsicherung ersetzen soll, wird am Mittwoch im Ministerrat beschlossen und dem Parlament zugeleitet. Das wurde der APA am Dienstag aus Regierungskreisen bestätigt. In den Bundesländern zeigte man sich verwundert, da erst am 8. April ein Treffen mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) geplant ist.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Hartinger-Klein wollte kleine Änderungen vornehmen