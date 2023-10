"Mini-Trump", "Wunderkind": So berichten internationale Medien über den Kurz-Prozess

"Ex-Wunderkind angeklagt"

Auf der Seite der Nachrichtenagentur Bloomberg ist ein Artikel unter dem Titel "Österreichs Ex-Wunderkind Sebastian Kurz wegen Falschaussage angeklagt" zu finden. Der Niedergang von Europas damals jüngstem Regierungschef und aufsteigendem Stern der rechten Mitte solle aufgearbeitet werden, schreibt Jonathan Tirone.

Unter dem Titel "Ex-Bundeskanzler vor Gericht: Bestechungsskandale erschüttern Österreich" ist ein Artikel auf der französischen Nachrichtenseite France 24 erschienen. "Er ist die prominenteste Figur, die in die zahlreichen Korruptionsskandale, die das EU-Mitglied Österreich erschüttert haben, verwickelt ist."

"Gute Nacht, Wien"

In der Londoner Tageszeitung "The Times" schreibt Peter Conradi: Es ist der Prozess, der für Österreichs Wunderkind Sebastian Kurz "Goodnight Vienna" (dt. Gute Nacht, Wien) bedeuten könnte.

Das Schweizer Nachrichtenportal Watson hat dem Ex-Kanzler den Artikel "Sebastian Kurz, im Rampenlicht trotz aller Widrigkeiten" gewidmet. Sebastian Kurz habe die Schlüssel zur Macht zurückgegeben, aber der österreichische Ex-Kanzler schafft es, sich an der Spitze zu halten, heißt es.

"Früherer Ösi-Kanzler"

In der "Bild"-Zeitung ist ein Artikel mit dem Titel "Früherem Ösi-Kanzler Kurz drohen drei Jahre Knast" zu finden. "Sein politischer Aufstieg war beispiellos steil. Folgt darauf ein ebenso steiler Absturz?", heißt es.

Das greifen auch die "Stuttgarter Nachrichten" in ihrem Titel "Vom Polit-Star zum Angeklagten" auf. Mit Kurz stehe nicht nur der frühere Bundeskanzler Österreichs vor Gericht, sondern auch die politische Kultur des Landes, schreibt Korrespondent Patrick Guyton. Der "kometenhafte Aufstieg" des jüngsten Regierungschefs der Welt ist auch Thema eines Artikels in der französischen "Le Monde".

"Kriegst eh alles, was du willst"

Die deutsche Tageszeitung "Die Welt" bedient sich an einer bekannten Chat-Nachricht des Kanzlers, die der Staatsanwalt zitierte: "Kriegst eh alles, was du willst". Brüssel-Korrespondent Christoph B. Schiltz berichtet vom Prozess. Der Titel seines Artikels: "So soll Sebastian Kurz' Comeback gelingen".