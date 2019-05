In diesen Tagen stellt Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein ihr Regierungsteam zusammen. Zumindest in der Theorie haben Minister viel Macht, in der Praxis tragen sie jedenfalls große Verantwortung.

SN/www.picturedesk.com Die Minister Eckart Ratz (Innen), Walter Pöltner (Soziales), Johann Luif (Verteidigung) und Valerie Hackl (Infrastruktur) wissen, was auf die Expertenmininster zukommt.