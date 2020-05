Ministerin Alma Zadic entmachtet ihren mächtigsten Beamten

Justizministerin Alma Zadic baut ihr Ministerium um. Christian Pilnacek, der ebenso mächtige wie umstrittene Sektionschef im Justizministerium, wird faktisch angesetzt, seine Sektion zerschlagen.

Die Ministerin sprach von einer "Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Strukturen im Justizministerium" - doch sie übte auch indirekte Kritik am bisherigen Zustand in ihrem Hause: Es gehe um das "Vertrauen in die Justiz", welches sich auch auf das "Rechtsempfinden der Bevölkerung" auswirke. Und zwar besonders dort, wo die Staatsanwaltschaft "an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik" agiere. "Letzten Endes sollen für alle die gleichen Rechte gelten", sagte die Grün-Politikerin.

Das klang wie eine Kritik am mächtigen Sektionschef Christian Pilnacek, der zuletzt nicht nur politisch umstritten war. Als Leiter der Strafrechtssektion ist er faktisch der oberste Ankläger, und immer wieder waren Vorwürfe aufgetaucht, er übe zu viel Einfluss auf Verfahren aus. Pilnacek war war heftigen Anfeindungen seiner eigenen Beamten und anonymen Anzeigen ausgesetzt. Für Diskussionen hatte gesorgt, dass er sich mit prominenten Beschuldigten der Casag-Affäre getroffen hatte. Mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft lieferte sich der Minister einen erbitterten Kleinkrieg, immer wieder waren diesbezügliche Mails an die Medien durchgesickert. Der in einer Anzeige gegen Pilnacek erhobene Vorwurf, er habe politische Verfahren behindern wollen, hat sich jüngst in Luft aufgelöst. Doch sein Satz, die Staatsanwälte mögen einige Aspekte des Eurofighter-Verfahrens mangels Anklagefähigkeit "derschlagen", also einstellen, löste Unmut aus. Vor allem die SPÖ forderte die Justizministerin seit Wochen auf, den Spitzenbeamten abzulösen.

Das geschieht nun so: Zadic wird Pilnaceks Strafrechtssektion zweiteilen. Derzeit sind dort die Legistik (also die Formulierung neuer Gesetzesvorschläge) und die Strafverfolgung (also die Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften) in einer Hand konzentriert. Das werde in "glamourösen Verfahren" zum Problem - "wenn etwa gegen Politiker ermittelt wird, mit denen man vorher bei der Gesetzeswerdung zusammengearbeitet habe", sagte Zadic, ohne dazuzusagen, ob sie bei diesem Beispiel an Pilnacek denke. Daher werde sie eine Sektion für die Legistik und eine für die Strafverfolgung schaffen, sagte die Ministerin. Der bisherige Sektionschef Pilnacek könne sich gerne um die Leitung einer Sektion bewerben. Im Klartext: Der bisher mächtigste Beamte des Hauses wird seine Funktion als "oberster Staatsanwalt" verlieren.

Der 57-jährige einstige Richter und Staatsanwalt gilt als exzellenter Legistiker. Ob er sich für die entsprechende neue Sektion bewerben wird, ist offen. Dem Vernehmen nach will Zadic den Juristen wieder an einen Posten setzen, an dem er seine Stärken ausspielen kann.

