Ministerin präsentiert Miliz-Paket - Soldat brach zusammen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat am Donnerstag ein neues Miliz-Paket in Höhe von 200 Millionen Euro präsentiert. Bei diesem Medientermin brach ein Soldat vor laufender Kamera zusammen.

Die letzten Wochen hätten gezeigt, wie wichtig eine starke Miliz sei, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Deshalb wurde ein Milizpaket in Höhe von 200 Millionen Euro beschlossen, das etwa zur Modernisierung und Qualitätssicherung des Heeres beitragen soll. Damit soll zumindest ein Teil des finanziellen Problems beseitigt werden. Investiert werde unter anderem in Ausrüstung, Fahrzeuge und Ausbildung der Milizsoldaten.

Auch die Anzahl der Milizübungen wird erhöht, Tanner will aber weiterhin bei einer freiwilligen Teilnahme bleiben.

Soldat kollabiert wegen Kreislaufproblemen

Der Zustand des Heeres wurde von einem Soldaten unfreiwillig demonstriert. Der Mann posierte als Kulisse der Pressekonferenz mit einem weiteren Soldaten vor Bundesheer-Fahrzeugen und kippte während der Ausführungen wegen Kreislaufproblemen um. Ministerin Tanner eilte dem Soldaten sofort zu Hilfe. Er war nach wenigen Minuten wieder auf den Beinen. Der Mann trug bei dem Termin das Mittlere Scharfschützengewehr Steyr 08A2. Die Waffe vom Kaliber .338 wiegt inklusive des Zielfernrohres 9,25 Kilogramm.



Paket ist ein Etappensieg

Für das Bundesheer sind noch weitere Veränderungen geplant: Es werde auch eine verbesserte modularisierte Ausbildung zum Unteroffizier geben. Die Ministerin kritisiert die derzeitige Form und will es für die Auszubildenden einfacher machen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für Tanner ein neues Paket für die Hubschrauber des Heeres, das im Sommer beschlossen werden soll. Damit würde auch das Mobilitätsproblem in der Luft eingedämmt.

Die Verteidigungsministerin bezeichnet das Paket als einen Etappensieg, will den "Weg aber weitergehen, da noch vieles in diesem Bereich zu tun ist".

Zu den Ungleichheiten in der Bezahlung der Miliz kündigt Tanner eine Regierungsvorlage an, über die im Herbst abgestimmt wird. Eine unfaire Bezahlung während des Einsatzes dementiert sie aber. "Dass ein Milizsoldat im Einsatz weniger bekommt als sonst, ist ein Märchen."

Die Ministerin stellt auch klar: "Ohne die Miliz wäre kein Einsatz möglich gewesen." Die Soldaten unterstützen seit Mai die Sicherheits- und Gesundheitsbehörden in der Coronapandemie. Derzeit seien noch etwa 50 Prozent der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Tanner will sich Kritik der Opposition stellen

Die Verteidigungsministerin steht seit Wochen in der Kritik. Nun hat die Opposition einen Misstrauensantrag gegen sie eingebracht. Bei der Pressekonferenz sagte Tanner, sie werde sich den Vorwürfen stellen.

