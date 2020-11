Ministerium plant mobile Coronaimpfteams

Experten beraten derzeit, wie ein Coronaimpfstoff großflächig verabreicht werden kann.

Man sei für ein Impfprogramm gegen Covid-19 im Jänner gerüstet, so kündigte es Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zuletzt im Nationalrat an. Am Freitag soll es eine weitere Sitzung von Bund und Ländern zu einem Coronaimpfkonzept geben. Am Donnerstag preschte bereits die Salzburger Landessanitätsdirektion vor und sprach von ersten konkreten Plänen (siehe Lokalteil). In Deutschland werden bereits erste Impfzentren aufgerüstet.

Und auch sonst laufen die Vorbereitungen hierzulande hinter den Kulissen auf Hochtouren, auch wenn man sich ...