Misstrauen gegen allzu viel blaue Sicherheit

Das blaue Innenministerium bestätigt, dass in das Büro des blauen Vizekanzlers eingebrochen wurde. Das blaue Verteidigungsministerium teilt mit, dass im Büro des blauen Vizekanzlers Abhörwanzen gefunden wurden. Das Amt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, angesiedelt im blauen Innenministerium, ermittelt. Man ist gern bereit, all das bis zum Beweis des Gegenteils für bare Münze zu nehmen und den blauen Vizekanzler als politisches Opfer zu betrachten. Das würde aber viel leichter fallen, wenn wenigstens eine der involvierten Behörden von einer anderen Partei geführt würde als der FPÖ, die stets für Verschwörungstheorien, Chemtrails und Aluhüte gut war. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, sämtliche Sicherheitsministerien und Geheimdienste FPÖ-

Politikern zu unterstellen. Wenn dann noch, wie gestern geschehen, der blaue Innenminister

unter krassem Missbrauch seiner Autorität verlautbart, dass gewiss keine Ermittlungen gegen den blauen Burschenschafter Udo Landbauer laufen würden, wird die Sache ungemütlich. Misstrauen ist angebracht.