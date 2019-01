Misstrauensantrag: Kurz verteidigte Kickl nicht wirklich

Jedes Regierungsmitglied müsse die Verfassung beachten, stellte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) klar. Der Misstrauensantrag gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) fiel durch.

Dringlicher Antrag, Misstrauensantrag, den Bundeskanzler ins Parlament zitiert: Die Opposition brachte am Mittwoch sämtliche Instrumente der parlamentarischen Kontrolle gegen Innenminister Herbert Kickl in Stellung, der mit seinen Äußerungen zur Menschenrechtskonvention Ärger ausgelöst hatte. Kanzler Sebastian Kurz nutzte seinen Auftritt vor den Parlamentariern zu einigen Klarstellungen. Wobei auffiel, dass er kein Wort zur Verteidigung des viel gescholtenen Innenministers fand.

"Jedes Regierungsmitglied" habe die Verfassung und das Regierungsprogramm zu beachten, sagte der Kanzler. Ein funktionierender Rechtsstaat und die Gewaltentrennung seien "das Fundament" der Demokratie, versicherte er. Der Misstrauensantrag der Oppositionsfraktionen gegen den Innenminister wurde mit den Stimmen der Regierungsfraktionen abgelehnt, Kickl kann also im Amt bleiben.

Die Kritik am Innenminister hatte sich an dessen Aussage entzündet, dass nicht die Politik dem Recht, sondern das Recht der Politik zu folgen habe. Im Zusammenhang mit der Menschenrechtskonvention hatte Kickl gemeint, diese enthalte "irgendwelche seltsamen rechtlichen Konstruktionen, teilweise viele, viele Jahre alt aus ganz anderen Situationen heraus entstanden". Diese Äußerungen hatten empörte Reaktionen zur Folge, die am Mittwoch im Parlament fortgesetzt wurden. Jetzt-Mandatar Alfred Noll, der den Dringlichen Antrag eingebracht hatte, warf Kickl vor, das "gesunde Volksempfinden" erwecken zu wollen. Damit spielte der Mandatar auf einen im NS-Regime geläufigen Rechtsbegriff an. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sah den Kanzler in der Pflicht. "Hätten Sie mehr Verantwortung dem Rechtsstaat gegenüber, wären Sie direkt zum Präsidenten gegangen und hätten die Entlassung des Innenministers vorgeschlagen", sagte sie.

Kurz beteuerte die Rechtsstaatlichkeit seiner Regierung. Gleichzeitig stellte er fest, dass "die Außerlandesbringung straffälliger Asylbewerber eine gewisse Herausforderung" darstelle. Die Regierung trete daher auf europäischer Ebene für Änderungen ein.







