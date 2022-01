Mittlere Einkommen profitieren besonders von Steuerreform

Von der ökosozialen Steuerreform dürften mittelfristig mittlere Einkommen am meisten profitieren. Das geht aus einer Auswertung des Budgetdiensts des Nationalrat auf Ersuchen der Grünen hervor. Diese sehen damit erwiesen, dass einander Klimaschutz und Soziales alles andere als ausschließen. Was das Entlastungsvolumen gesamt angeht, geht ein größerer Teil des Kuchens an Männer.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Vorerst nur Profiteure von Ökosteuer-Reform