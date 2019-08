Mölzer ortet bei FPÖ Doppelmoral und Dilettantismus

Der FPÖ-Grande Andreas Mölzer mutiert immer mehr vom Parteiideologen zum internen Parteikritiker. In einem Gastkommentar für die "Kleine Zeitung" wirft er am Mittwoch seiner Partei in Sachen Postenbesetzungen Doppelmoral und Dilettantismus vor. Die Freiheitlichen würden sich "bei ihrem Bestreben, den Proporz zur Hälfte auf Blau umzufärben, überaus ungeschickt anstellen".

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER FPÖ-Grande Mölzer fragt sich, ob er in der falschen Partei ist