Mölzer sieht "schwierige Situation" für FPÖ-Chef Kickl

FPÖ-"Urgestein" Andreas Mölzer hält die Querelen in seiner Partei rund um die Causa des Ex-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein für "im hohen Maße bedenklich". Die Lage für Parteichef Herbert Kickl sei "schwierig", meinte der ehemalige EU-Abgeordnete in der "Presse". Nachdem sich am Vortag auch die - kritischen - Wiener und die Oberösterreichische Landesparteien hinter Kickl gestellt hatten, meinte Mölzer in der "Krone": ""Es ist eine vorläufige Ruhe".

SN/APA/HERBERT P. OCZERET/HERBERT P Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Andreas Mölzer